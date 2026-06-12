FIFA je saopštila da je utakmici Svetskog prvenstva između Južne Koreje i Češke u Gvadalahari prisustvovalo 44.985 gledalaca, ali veliki broj praznih mesta na tribinama izazvao sumnje i ponovo je pokrenuo pitanja o cenama ulaznica i interesovanju za prošireni turnir sa 48 reprezentacija.

Dok je više od 80.000 navijača ispunilo stadion „Asteka“ na otvaranju prvenstva između jednog od domaćina, Meksika, i Južne Afrike, prizori praznih redova na stadionu kapaciteta 46.000 mesta u Gvadalahari, gradu sa bogatom fudbalskom tradicijom, pojačali su kritike na račun komercijalne strategije FIFA za prvo Svetsko prvenstvo sa 48 timova.

Predsednik FIFA Đani Infantino u sredu je branio politiku određivanja cena karata nakon kritika navijača koji smatraju da je odlazak na utakmice postao preskup. On je rekao da su cene ulaznica u skladu sa drugim velikim sportskim događajima.

FIFA je prodala više od šest miliona ulaznica za turnir i ranije isticala veliko interesovanje širom američkog kontinenta, dok je Infantino naveo da je potražnja premašila očekivanja „deset ili više puta“.