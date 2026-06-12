Iako su stigli do finala EURO 2024, gde su izgubili od Španije, Belingem priznaje da atmosfera unutar ekipe nije bila idealna.

"Na Evropskom prvenstvu neke stvari nismo uradili kako treba van terena. Mislim da grupa nije bila povezana koliko je mogla da bude", rekao je Belingem.

Prema njegovim rečima, ogromna očekivanja javnosti uticala su na raspoloženje ekipe.

"Posle dobrih rezultata 2018. i na Mundijalu u Kataru, svi su očekivali da osvojimo turnir. Nismo igrali naročito dobro, pa čak i kada smo pobeđivali, niste imali osećaj da smo srećni koliko bi trebalo da budemo."

Zvezda Reala smatra da svaki igrač mora da se oseća važnim.

"Morate da imate želju za pobedama, ali i da uživate u tim trenucima. Svi moraju da se osećaju voljeno i da imaju osećaj da su važan deo tima".

Slično razmišlja i njegov saigrač Morgan Rodžers.

"Zaista smo povezani i svima je lako da se uklope. Nije važno odakle dolazite, za koji klub igrate ili koliko imate godina. Zadovoljstvo je biti deo ove grupe", poručio je napadač Aston Vile.