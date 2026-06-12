Svetsko prvenstvo 2026. donosi najveći fudbalski spektakl na planeti, a AdmiralBet ga dočekuje uz jednu od najvećih promocija za nove korisnike do sada. Pod nazivom Mundo Loco je pripremljen bonus koji može da traje čak 40 dana i donese do 40.000 dinara freebeta i 4.000 besplatnih spinova.

Sve počinje već pri registraciji. Dovoljno je da novi korisnici otvore nalog uz promo kod mundoloco, završe verifikaciju i odmah ih očekuje pet dana besplatne igre. Tokom svakog od tih pet dana dobijaju po 1.000 dinara freebeta i 100 besplatnih spinova, što ukupno donosi 5.000 dinara freebeta i 500 spinova bez ikakve uplate.

Tu nije kraj pogodnostima, jer svi koji u prvih pet dana izvrše depozit od najmanje 500 dinara dobijaju dodatnih 500 dinara freebeta, čime već na samom startu dobijaju još više prilika za igru tokom trajanja Mundijala.

Međutim, najveća prednost ove promocije se krije u mogućnosti da se bonus aktivira iznova i iznova. Nakon isteka prvih pet dana besplatne igre, korisnici mogu da produže promo period uplatom od najmanje 2.000 dinara i ponovo aktiviraju paket koji narednih pet dana donosi po 1.000 dinara freebeta i 100 spinova dnevno.

Ovaj ciklus je moguće ponoviti čak sedam puta, što znači da ukupno možete uživati u čak 40 dana bonus pogodnosti. Kada se sve sabere, Mundo Loco donosi do 40.000 dinara freebeta i 4.000 besplatnih spinova tokom trajanja promocije.

Freebet sredstva mogu da se koriste na prematch i live ponudi, dok se besplatni spinovi dodeljuju na legendarnoj igri Book of Ra Deluxe. Na taj način MundoLoco spaja najbolje od sportskog klađenja i kazino zabave u jedinstvenu promociju inspirisanu najvećim fudbalskim događajem godine.

Registrujte se na AdmiralBet.rs uz promo kod mundoloco i pokupite 1.000 freebeta uz 100 besplatnih spinova svakog dana, narednih 40 dana.