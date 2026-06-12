Viktorija Mboko, trenutno deveta na svetu, povukla se sa trećeg Grend slema sezone zbog povrede kolena koju je doživela na turniru u Londonu.

Sve se dogodilo tokom meča protiv Karoline Pliškove na Kvinsu, kada je 19-godišnja Kanađanka nezgodno proklizala i bila primorana da preda susret.

Posledice su se ispostavile ozbiljnijim nego što se u prvi mah činilo, pa je Mboko najpre morala da otkaže nastup u dublu sa Serenom Vilijams, a zatim je potvrđeno da neće igrati ni na Vimbldonu.

To je veliki udarac za jednu od najtalentovanijih teniserki današnjice, koja je ove sezone napravila veliki iskorak i probila se među deset najboljih na svetu.