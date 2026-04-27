Fudbaleri Crvene zvezde savladali su večeras Partizan rezultatom 3:0 u 179. večitom derbiju i obezbedili devetu uzastopnu titulu, ukupno 37. u istoriji.

Pred 30.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić, meč trećeg kola plej-ofa Superlige rešili su Strahinja Eraković u 18, Adem Avdić u 68. i Jung-vo Seol u 87. minutu.

Nakon utakmice Dejan Stanković je posebno hvalio miljenike i fudbalere sa kojima ima neraskidiv odnos, a koji su, ujedno, glavne figure ekipe - Aleksandar Katai i Mirko Ivanić.

- Ne mogu to da lažem, odnos koji imam sa Mićom i Saletom nije trener - igrač. Mi smo ostali u kontaktu i kada sam otišao iz Zvezde. Zadovoljstvo je raditi, iako Miću nismo imali ovih pet meseci. Sale Katai i taj elan, ne znam da li će Zvezda u skorije vreme imati takvog igrača. Srce mi je mirno i puno. Gajim posebne emocije prema njima. Sale i Mićko su moja deca, mlađa braća - rekao je Dejan Stanković.