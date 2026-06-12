Sudije trke u Monaku sastali su se danas sa predstavnicima Alpine i Međunarodne automobilske federacije (FIA) pred Veliku nagradu Katalonije u Barseloni, a nakon što je Alpina osporila odluku da se Gasliju izreknu dve kazne od pet sekundi što ga sa trećeg spustilo na sedmo mesto.



Alpina je predstavila dokaze za koje su se sudije složile da su "značajan i relavantan novi element", pa je Gasli potisnuo Isaka Hadžara iz Red Bula sa podijuma.



Vozač Meklarena Oskar Pjastri pao je na peto mesto, a dvojac Rejsing bulsa Lijam Loson i Arvid Lindblad na šesto, odnosno sedmo mesto.



Gasli je bio jedan od petorice vozača koji su dobili kazne od pet sekundi zbog prekoračenja brzine na Velikoj nagradi Monaka, uz Luisa Hamiltona, Džordža Rasela, Pjastrija i Franka Kolapinta.



Šampionat Formule 1 nastavlja se u nedelju trkom za Veliku nagradu Katalonije u Barseloni.