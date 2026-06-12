Utakmica između Partizana i Dubaija, treća u finalnoj seriji ABA Lige, imala je i događaje zbog kojih je morao da reaguje Disciplinski sudija regionalnog takmičenja.

Pale su i žestoke kazne...

Kako naš portal saznaje, Partizan će četvrtu utakmicu igrati pred manje navijača nego što bi to bio slučaj. Izrečena je kazna igranja naredne utakmice u istorij dvorani uz delimično prisustvo gledalaca. Takođe, crno-beli će morati da uplate u kasu ABA čak 33.000 evra saznaje "Meridijan sport".

Ozbiljno je kažnjen i Dubai, odnosno Dvejn Bejkon. Jednom od najboljih igrača ekipe izrečena je privremena diskvalifikacija iz takmičenja na period od jedne utakmice! On se na neprimeren način obratio sudiji Saši Puklu.

Utakmica broj četiri je na programu od 20.00.