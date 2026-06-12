Pobeda fudbalske reprezentacije Meksika nad Južnom Afrikom na otvaranju Svetskog prvenstva izazvala je potpunu euforiju na ulicama, a epicentar slavlja bio je kod čuvenog spomenika "Anđeo nezavisnosti". Ipak, pored hiljada navijača i zastava, sve oči bile su uprte u samo jednu ženu – Sandru Kuevas.

Iako bi mnogi na prvi pogled pomislili da je reč o modelu ili influenserki, istina je mnogo zanimljivija. Sandra Kuevas je jedna od najmoćnijih i najkontroverznijih političarki u Meksiku.

Bila je gradonačelnica opštine Kuautemok (srce Meksiko Sitija), a njenu karijeru prate brojni skandali, optužbe za zloupotrebu položaja, ali i neverovatna popularnost na društvenim mrežama. Poznata je kao žena "čvrste ruke", ali i neko ko voli luksuzan život, skupe automobile i brendiranu odeću, čime često prkosi političkim rivalima.

Našla se u centru pažnje, a niko nije mogao da skloni pogled sa njegov dekoltea...