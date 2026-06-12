Južna Koreja je dobila reprezentaciju Češke, a važan učinak imali su jedan sadašnji i jedan bivši igrač Zvezde.

-Fudbalska reprezentacija Južne Koreje savladala je Češku rezultatom 2:1 u drugoj utakmici A grupe na Svetskom prvenstvu. Aktuelni bek Crvene zvezde Jung Vu Seol odigrao je ceo meč, a u strelce se upisao In Bom Hvang, bivši fudbaler našeg tima. Čestitamo - napisali su crveno-beli.

Hvang je odigrao neverovatan meč, proglašen je za najboljeg na terenu. Sa druge strane i Seol je imao dobrih momenata na terenu.

Sve su glasnije najave da će Seol ovog leta otići sa "Marakane", dok bi sa druge strane san svakog navijača Zvezde bio da se Hvang vrati u crveno-belo.