Otvaranje Svetskog prvenstva u fudbalu zasenili su neredi u Meksiko Sitiju, uoči prve utakmice, demonstranti su se sukobili sa policijom ispred stadiona Asteka.

Sukob je bio žestok, korišćeni su Molotovljevi kokteli, a scene su obišle svet.

Protesti u Meksiku traju već nekoliko dana, mnogi su nezadovoljni odlukom države da se fokusira na Svetsko prvenstvo dok ignoriše pitanja koja građani smatraju važnijim.

Prema pisanju brazilskih medija, njihov bivši reprezentativac Marselo (38) našao se u neprijatnoj situaciji na ulazu u stadion Asteka. Usred haosa, Marsela je evakuisala meksička policija.

Oko 2.000 maskiranih demonstranata napalo je kordon od 300 policajaca svim raspoloživim sredstvima – koristili su vatromet, kamenice i sve što im je palo pod ruku. Huligani su pljačkali obližnje prodavnice, prevrtali automobile i palili sve pred sobom