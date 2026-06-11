Košarka
Katalonci na korak do finala: Barsa i u drugom meču bolja od Tenerifa
Košarkaši Barselone pobedili su večeras na svom terenu ekipu Tenerifa rezultatom 97:89 u drugom meču polufinala plej-ofa španske ACB lige
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Košarkaši Barselone su ovim trijumfom protiv Tenerifa poveli 2:0 u seriji, koja se igra do tri pobede.
Najefikasniji u ekipi Barselone bio je Jan Veseli sa 19 poena, Jusufa Fol je dodao 16, a Kevin Panter 15. Kod gostiju, najbolji je bio Peti Mils sa 36 poena.
Treći meč biće odigran 13. juna, a domaćin će biti ekipa Tenerifa.
U drugom polufinalu plej-ofa ACB lige igraju Valensija i Huventud. Valensija vodi 1:0 u polufinalnoj seriji.
Košarka
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