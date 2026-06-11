Košarkaši Barselone su ovim trijumfom protiv Tenerifa poveli 2:0 u seriji, koja se igra do tri pobede.

Najefikasniji u ekipi Barselone bio je Jan Veseli sa 19 poena, Jusufa Fol je dodao 16, a Kevin Panter 15. Kod gostiju, najbolji je bio Peti Mils sa 36 poena.

Treći meč biće odigran 13. juna, a domaćin će biti ekipa Tenerifa.

U drugom polufinalu plej-ofa ACB lige igraju Valensija i Huventud. Valensija vodi 1:0 u polufinalnoj seriji.