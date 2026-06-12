Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraju protiv Kanade meč prvog kola Svetskog prvenstva.

Iako su u meč ušli kao autsajderi, "zmajevi" su u 21. minutu postigli gol i iznenadili domaćina, a strelac je bio Jovo Lukić. On je sin Mitra Lukića, čuvenog fudbalera, koji je tokom svoje karijere igrao protiv Radeta Bogdanovića, bivšeg fudbalera, sada analitičara.

Boganović je sada podsetio region ko je Mitar Lukić.

- Ono što smo videli u prvih 45 minuta, jedna taktički besprekorna dobro odigrana utakmica od strane BiH. Stamenita odbrana, vezni red namešten, neverovatno kako su dobro taktički odigrali utakmicu. Jovo Lukič, sin Mitra Lukića, bivšeg fudbalera Slobode iz Tuzle, tada je sve krenulo... Igrao sam protiv njegovog oca, bio je jedan od najboljih fudbalera Slobode iz Tuzle. Tačno se vidi da su to neki geni, izuzetno jedan disciplinovan, dobar, timski igrač. Mislim da mu je ovo prva utakmica od starta, igrati posle Džeka i početi ovako... Jedan dobar gol, ovo je uigravano... - poručio je Bogdanović.