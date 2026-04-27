Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke u novoj epizodi podkasta "Triple Threat Show" je jasno poručio da ga kritike ne dotiču i da veruje u pravac kojim klub ide.

- Nadam se da će uprava jednostavno nastaviti da veruje u ono što je počela da gradi. Mislim da smo ovog leta uradili stvarno dobar posao sa igračima koje smo doveli. Postoje određeni načini na koje možemo da unapredimo tim, da budemo bolji i da naučimo iz onoga što je pošlo po zlu ove sezone - rekao je Moneke.

Dodao je da dugoročno vidi uspeh.

- Nemam nikakvu sumnju da ćemo za deset godina gledati unazad na ovaj period u KK Crvena zvezda i reći: ‘Da, to je sveukupno bio uspešan period.’ Ne znam tačno kako će izgledati narednih nekoliko godina, ali ovo će biti najmanje uspešna sezona koju ću imati dok sam ovde. Za sve je potreban proces. Tako da… sasvim sam okej sa ovom privremenom bukom - poručio je.

Zatim je bio i direktniji.

- Naučio sam da me baš briga za te luzere. Kada izađem u stvaran svet, ne osećam ništa od toga - rekao je Moneke.