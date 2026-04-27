Iza Crvene zvezde je još jedna neuspešna sezona, makar kada je reč o Evroligi. Iako je ostalo da se odigraju još završnica ABA lige i Superlige Srbije, već se uveliko govori o odlascima i pojačanjima za narednu sezonu.

Čima Moneke je u podkastu "Triple Threat Show", otkrio da sa Zvezdom želi da naredne sezone napadne plej-of Evrolige.

- Da, moj cilj je bio Fajnal-for i nikad neće prestati da bude. To što jedne godine nisam to ostvario ne znači da si neuspešan. Ja ne verujem u to. Još sam ovde, tim je ovde i videćemo ko će sledeće godine biti sa nama, ali naučićemo iz ovoga kao tim i organizacija. Jedino će biti neuspeh ako ne izvučemo lekciju, a uveren sam da hoćemo - rekao je Moneke.

Podsećamo, Moneke ima ugovor sa Zvezdom na dve godine.