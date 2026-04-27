Armin Đerlek je imao predispozicije da napravi veliku karijeru, ali nije iskoristio svoj potencijal. Došao je u Partizan iz OFK Beograda kao jedan od najtalentovanijih fudbalera u Srbiji. Crno-beli su u njega polagali velike nade, ali se nije pokazao.

Verovalo se da je pred njim višemilionski transfer i da će klub iz Humske dobro profitirati, ali...

U crno-belom dresu je odigrao 32 utakmice na kojima je postigao jedan gol i zabeležio jednu asistenciju, a osvojio je dva trofeja u Kupu Srbije. Partizan je napustio 2019. godine i kao slobodan igrač se preselio u Tursku, gde je zaigrao za Sivas. Sada je na novom početku, pošto je pre mesec dana potpisao ugovor sa Karlštadom, ekipom koja se takmiči u trećoj ligi Švedske.

Prvenstvo je počelo pre nekoliko nedelja, početkom aprila, a Armin Đerlek propustio je prva tri meča u sezoni jer se tek priključio svom novom klubu. Karlštad je sjajno počeo sa tri pobede, a Đerlek je zaigrao u četvrtom kolu i na terenu proveo 37 minuta.

Bio je to povratak na teren momka rođenog u Novom Pazaru nakon veoma teškog perioda u njegovoj karijeri. Đerlek je u leto 2025. godine postao član kluba iz svog rodnog grad i tada je najavljen kao naslednik Adema Ljajića, ali stvari nisu funkcionisale - nakon nekoliko nedelja ugovor je raskinut, a Armin nije ni debitovao za Novi Pazar.

Ni period pre toga nije bio uspešan za nekada velikog talenta. Sa ekipom Trenčina za koju je igrao u Slovačkoj rastao se još u januaru 2025. godine, a zatim je sve do leta bio bez kluba. Inače, Armin je za Trenčin odigrao 23 utakmice i to su mu jedini mečevi u poslednje tri godine, pošto je i pre potpisa za taj klub imao pauzu u karijeri.

Za Sivas je odigrao 13 utakmica, a igrao je i na pozajmici u Aluminiju iz Kidričeva gde je upisao 26 nastupa. To mu je bio i najbolji period u karijeri pošto je postigao pet golova u dresu slovenačkog tima.

Đerlek je svojevremeno prošao sve mlađe kategorije reprezentacije Srbije, a u dresu nacionalnog tima ima preko 30 odigranih mečeva. Najviše je igrao za kadetsku reprezentaciju Srbije, odnosno tim sastavljen od igrača do 17 godina. Zabeležio je u tom uzrastu čak 16 nastupa, uz učešće na dva Evropska prvenstva, 2016. i 2017. godine.

Sada je u trećoj ligi Švedske, a karijera koja je mnogo obećavala je doživela strmoglav pad...