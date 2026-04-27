Trener Bajerna Vensan Kompani neće moći da vodi ekipu na meču u Parizu, pošto je suspendovan zbog žutih kartona.



- Vensan je naš prvi trener i svi bismo voleli da bude uz tim na terenu. Pomirili smo se sa suspenzijom. Aron Densk i ostali članovi stručnog štaba će preuzeti kontrolu. Vensan će meč pratiti sa tribina. Aron tačno zna šta Kompani želi, tako da nisam zabrinut - rekao je Eberl, preneo je zvanični sajt kluba.



Prvi meč polufinala LŠ između PSŽ-a i Bajerna biće odigran sutra od 21 čas u Parizu. Revanš duel između Bajerna i PSŽ-a na programu je 6. maja u Minhenu.

- Za mene će to biti potpuno ravnopravna utakmica gde će sitni detalji da odluče konačan ishod meča. Možda odluke sudije, igrača na terenu... Oba tima imaju vrhunske napadače, oba tima se veoma dobro brane. Ovo je polufinale koje se vrti oko napadača i intenziteta. Uzbudljivo je videti šta će da desi, jer dva ravnopravna tima igraju jedan protiv drugog - istakao je Eberl.



Stručni štab Bajerna je u Pariz odlučio da povede 20 igrača. Na spisku se nalaze: Manuel Nojer, Sven Ulrajh, Jonas Urbig, Dajo Upamekano, Ki Min-Jae, Džonatan Ta, Džošua Kimih, Leon Gorecka, Hari Kejn, Džamal Musijala, Nikolas Džekson, Luis Dijaz, Mišel Olise, Alfonso Dejvis, Hiroki Ito, Konrad Lajmer, Deniz Ofli, Filip Pavić, Josip Stanišić i Aleksandar Pavlović.