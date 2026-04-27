Partizan bi mogao da ostane bez jednog od najboljih igrača, Isaka Bonge.

NBA skauti redovno prate nemačkog košarkaša, a kako navodi SDNA, nisu samo oni.

Prema njihovim informacijama, Isak Bonga ima klauzulu u ugovoru koja dozvoljava odlazak iz crno-belog tabora u slučaju isplaćenog obeštećenja.

Grčki medij navodi da su Panatinaikos i Olimpijakos ozbiljno "zagrizli" za krilnog košarkaša i da on lako može da promeni sredinu.

On je na 38 utakmica u Evroligi prosečno imao 9,9 poena uz 5,6 skokova i oko 14,3 indeksnih poena po susretu.