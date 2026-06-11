Nina Stojanović je svojevremeno bila najbolja srpska teniserka. Igrala je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, ali su joj povrede uništile karijeru. Ipak, ona nema nameru da odustane i ponovo će krenuti ispočetka.

Doživela je novi peh zbog kojeg je bila podvrgnuta operaciji, što je podelila i na društvenim mrežama.

Nekadašnja polufinalistkinja Australijan opena i četvrtfinalistkinja Vimbldona u dublu, na društvenim mrežama je pre nekoliko dana objavila fotografiju iz bolničke postelje u Bazelu.

- Zdravo, ovde je vaš Kasper i govori. Operacija 2 - Nina 1. Ista glumica, nova epizoda povratka. Vratiću se, ispratite - stoji u objavi Nine Stojanović na Instagramu.

Inače, Nina važi za jednu od najlepših srpskih teniserki i sportistkinja, a samo par dana pred operaciju objavila je "vrele" fotografije sa Ibice.

Najbolji plasman u karijeri je ostvarila 2020. godine, kada je bila 81. teniserka sveta. Osvojila je jednu titulu na čelendžeru na Kopa Santjagu u Argentini 2024, kao i 11 ITF titula. U dublu ima i dve WTA titule u Letoniji i na Serbian Openu 2019. i 2021. u paru sa Kanađankom Šeron Fišer i Aleksandrom Krunić.

Na Olimpijskim igrama u Tokiju je igrala u paru sa Novakom Đokovićem. Njih dvoje su došli do borbe za bronzu, ali je Novak morao da se povuče i meč se nije ni odigrao.