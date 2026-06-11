Parker ne želi da se sledeće sezone vrati u Partizan... Ne žele ni crno-beli njega, ali...

Ipak, Džabari je i dalje formalno igrač Partizana. Na platnom spisku je kluba iz Humske, a Huventud je samo donekle olakšao finansijsku situaciju. Sada Džabari međutim traga za rešenjem za sledeću sezonu.

Niti on, a realno ni Partizan ne želi ponovni sastanak jer je očigledno da ništa ne funkcioniše. Kako nezvanično možemo čuti, Parker uživa u Huventudu, ponovo može da igra svoju igru i ne bi imao ništa protiv da se i sledeće sezone zadrži na istom mestu. Međutim, problem su finansije.

Partizan će svakako pokušati da izađe iz ugovora sa Parkerom, što je bezbolnije moguće jer Džabari zarađuje 2.500.000 dolara po sezonu što Huventud nikako nije u stanju da u potpunosti pokrije.

Sada je samo pitanje da li će Džabari ponovo na pozajmicu sledeće sezone kao igrač Partizana ili će se pronaći neko kompromisno rešenje da se ugovor raskine, a da ne bude na ekstremnu štetu crno-belih.