Sada je prvi put Džabari Parker odgovorio na tvrdnje Ostoje Mijailovića da je uništio sezonu Partizana pre nego što je optišao u Huventud.

-To je mit. Nigde nema tih brojki. Ako sam već toliko van forme, pogledajte me sada - da li gledate košarku? - upitao je Amerikanac koji se daleko bolje snalazi na terenu otkako je u Španiju.

Nastavio je u istom ritmu.

-Onda ne bi ni trebalo da pričam o tome. Ja sam čovek koji gleda rezultate. Dobro sam. Ljudi donose odluke - to je deo posla. Ako mi se kaže da sedim, sedeću. Ako mi se kaže da igram, igraću. To je moja odgovornost - naglasio je Parker za "Basketball Sphere".