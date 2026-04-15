Pre dve decenije, daleke 2005. godine, zbog bola u levom stopalu, Nadal odlazi na opsežnu dijagnostiku gde saznaje da boluje od - misteriozne Miler-Vajsove bolesti.

Reč je o degenerativnom oboljenju koje napada kosti stopala, a poznata je i kao skafoidni osteohondritis. Ovo je retka bolest displazija skafoidne kosti, odnosno deformacije jedne od kostiju koja se nalazi u srednjem delu stopala, a koja je od suštinskog značaja za pokretljivost.

''Teško je zaključiti da se radi o ovoj bolesti dok je u ranoj fazi. Doktori postanu sigurni tek kada ona napreduje. Bol se pojavljuje u središnjem i zadnjem delu stopala, ti delovi oteknu, a bol se zatim prenosi gore, preko skočnog zgloba do kolena. Dok pacijent hoda ili trči, situacija se pogoršava'', pričaju lekari za španske medije.

Misteriozna bolest koja je dugo prisutna, ali se kasno ''otkriva'' na primeru iz Španije uglavnom pogađa domaćice i fizičke radnike iz ruralnih sredina, mada je primetno i da se veliki broj obolelih u ranoj fazi života bavio nekim sportom.

Ukoliko se bolest ne shvati ozbiljno, pogoršanjem situacije može doći i do preloma kosti stopala, što zahteva dugotrajan oporavak.

Dugo se pričalo o načinu na koji Nadal igra, ali je i pored svih problema uspeo da ostvari neverovatno karijeru...