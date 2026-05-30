Američki teniser Zakari Svajda priredio je senzaciju u trećem kolu Rolan Garosa pošto je pobedio Argentinca Fransiska Serundola sa 3:2, po setovima 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3.

Serundolo je 26. nosilac na turniru i pred ovaj meč je bio apsolutni favorit, ali je već od starta bio u velikom problemu. Svajda je dobio prva dva seta i najavio iznenađenje. Ipak, Argentinac se nije predavao i stigao je do izjednačenja.

Odlučujući set doneo je potpunu dramu. Igralo se gem za gem, a Svajda je u završnici iskoristio pad protivnika i napravio brejk koji je prelomio meč.

Tako je viđeno još jednu u nizu iznenađenja na ovogodišnjem Rolan Garosu, a Amerikanac će u osmini finala igrati protiv Italijana Flavija Kobolija, koji je sa ubedljivih 3:0 eliminisao Lernera Tijena.