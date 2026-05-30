Finale Lige šampiona biće održano danas od 18 časova na "Puškaš areni" u Budimpešti.

PSŽ će igrati protiv Arsenala u pravom spektaklu, a za ovaj veliki meč pripremaju se i u Parizu.

Društvenim mrežama kruži snimak gde se može videti kako radnici prekrivaju izloge pred finale Lige šampiona.

Mnogi, takođe, govore da je grad ušao u "režim preživljavanja".

Na viralnom videu može se videti kako brojni ugostiteljski objekti, prodavnice i lokali ubrzano postavljaju zaštitne ploče preko izloga, pokušavajući da spreče eventualnu štetu tokom velikog fudbalskog spektakla.

Snimak je izazvao lavinu reakcija, a mnogi korisnici podsetili su na ranija masovna slavlja i nerede koji su pratili velike uspehe francuskih klubova i reprezentacije.

Posebnu pažnju privukle su scene na kojima radnici preko staklenih površina postavljaju drvene i metalne zaštite, dok se u pozadini već okupljaju navijači koji su stigli u grad pred jedan od najvažnijih mečeva sezone.