Kako je preneo Fabricio Romano, odluka je doneta nakon detaljne analize rezultata i razgovora između holandskog stručnjaka i čelnika kluba, pa će bivši trener Fejenorda napustiti "Enfild" nakon dve sezone.

Liverpul iza sebe ima razočaravajuću sezonu u koju je ušao sa velikim ambicijama nakon što je prošlog leta izdvojio ogroman novac za pojačanja i doveo igrače poput Florijana Virca, Uga Eketikea, Aleksandra Isaka...

Ipak, rezultati nisu bili zadovoljavajući. "Redsi" su završili kao peti u Premijer ligi i jedva sdu izborili plasman u Ligu šampiona, dok su u elitnom takmičenju ispali u četvrtfinalu od Pari Sen Žermena, koji se večeras bori za titulu sa Arsenalom.

Zbog toga je odlučeno da Slot napusti klub, samo godinu dana nakon što je klubu doneo titulu u Engleskoj po odlasku Jirgena Klopa.

Ubrzo je usledila i zvanična potvrda Liverpula.

Kao prvi favorit za upražnjeno mesto pominje se trener Bornmuta Andoni Iraola. Španski stručnjak ostavio je odličan utisak u Premijer ligi i već duže vreme se nalazi na radaru nekoliko velikih evropskih klubova.