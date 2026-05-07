Liverpul bi uskoro mogao da dovede novog golmana, pošto se sve više priča o odlasku Alisona Bekera, a kako pišu engleski mediji "redsi" žele Đorđa Petroviča.

Srpski reprezentativac je jedan od kandidata. On je prošlog leta stigao u Bornmut nakon perioda u Čelsiju i Strazburu. Procene su da bi "trešnjice" mogle da ga puste uz odgovarajuće obeštećenje.

Ipak, Petrović nije jedini kandidat. Kao prva opcija se ističe Đorđi Mamardašvili, koji je već deo sistema Liverpula nakon dolaska iz Valensije. Njegov period adaptacije nije prošao bez oscilacija, pa su utisci u klubu podeljeni.

Pored njega, na listi kandidata nalaze se i Lukas Ševalije, Emilijano Martines i Bart Verbrugen, pa bi naredni potezi Liverpula mogli značajno da odrede budućnost kluba na golmanskoj poziciji.

Podsetimo, Alison je u Liverpul stigao 2018. godine iz Rome i sa ovim klubom je osvojio sve što se može osvojiti. Već je poznato da će Mohamed Salah napustiti "Enfild", tako da šestostruki prvak Evrope polako vrši smenu generacija.