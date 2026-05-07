Posle neslavnih izdanja u evropskim kvalifikacijama usledila je povreda, zbog koje se više nije ni vraćao na teren najvećeg srpskog stadiona.

Crvena zvezda ga je minule zime pozajmila Karagumruku, gde će nastupati do kraja sezone u turskom šampionatu.

Sve izvesnije je da tim Aleksandra Stanojevića zbog situacije u kojoj se nalazi neće otkupiti ugovor Gabonca, a u međuvremenu pojavili su se novi zainteresovani kandidati.

Krajem aprila spekulisalo se o želji Karabaga da pazari u Beogradu, a sudeći po pisanju “Azeri Sporta” – došlo je do promene plana.

Spomenuti portal ističe da je zbog velike otkupne klauzele ovosezonski hit Lige šampiomna odustao od kupovine Zvezdinog krila. Zapravo, Karabag je želeo da pozajmi Babiku, ali potom promenio mišljenje, uz poruku da u svojim redovima želi igrače sa osiguranim dvogodišnjim ili trogodišnjim ugovorom.

Isti izvor dodaje da ukoliko Karabag ne postigne dogovor ni sa kim od kandidata sa spiska želja, ponovo će usmeriti pažnju upravo na Šavija Babiku.