Novak Đoković je saznao ime prvog protivnika na mastersu u Rimu. Najbolji teniser svih vremena će u drugom kolu igrati protiv Dina Prižmića koji je savladao Mađara Martona Fučoviča sa 2:0, po setovima 6:4, 6:3.

Ovaj meč igrao se dva dana, pošto je nakon početka u sredu prekinut zbog kiše i mraka, te nastavljen u četvrtak u podne.

Mladi Hrvat je pred prekid vodio sa 1:0 u setovima i to nakon što je tri puta u nizu oduzeo servis protivniku. Kada je meč nastavljen, Fučovič je imao brejk loptu pri rezultatu 3:3, ali je nije iskoristio i usledila je kazna. Prižmić je napravio brejk i stigao do pobede i okršaja sa Đokovićem.

Njih dvojica će odigrati drugi međusobni duel. Prethodni put su se sastali na startu Australijan opena 2024. godine, kada je srpski teniser pobedio sa 3:1 u setovima.

Ovo će Đokoviću biti prvi meč na šljaci ove sezone.