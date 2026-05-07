Toni Nadal, stric i bivši trener Rafaela Nadala, dao je nesvakidašnji predlog koji bi promenio način igranja tenisa.

Naime, Španac smatra da bi trebalo da se pređe na manje rekete i predložio je konkretne promene u pravilima igre.

- Jedna od mera koju bih predložio jeste da se igra sa manjim reketima - rekao je Nadal i dodatno pojasnio svoju ideju.

- Teniske vlasti bi morale nešto da preduzmu kako bi promenile igru. Ponekad tenis jednostavno nije dovoljno zanimljiv. Mnogi se danas neće složiti sa mnom, ali pravi problem je što lopta ide sve brže i brže. Danas se često sve svodi na to ko može jače da udari lopticu.

Iskusni stručnjak upozorava i na fizičke posledice takvog stila igre.

- Sa tim brzim pokretima – ubrzavanje, kočenje, pa ponavljanje – telo brzo dolazi do svojih granica i dolazi do povreda. Mislim da bi trebalo pokušati da se malo uspori tempo igre - zaključio je Nadal.