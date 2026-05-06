Mlada srpska teniserka Dunja Marić, napravila je veliko iznenađenje na startu ITF turnira u Beogradu. Ona je savladala drugu nositeljku Tenu Lukas iz Hrvatske sa 2:1, po setovima 4:6, 6:3, 7:5.

Meč je trajao više od dva sata, a Marić je pobedila devojku koja je za više od 300 mesta bolje rangirana i sada se nalazi na pragu ulaska među 700 najboljih.

Na istom ovom turniru, od srpskih predstavnica, u osminu finala je ušla i Dušica Popovski koja je savladala Stelu Džimović sa 6:0, 6:3.

To nije sve, pošto je Gala Ivanović bila bolja od Rumunke Patricije Goine sa 6:4, 6:2, dok je Natalija Senić izbacila Kristijanu Nikoletu Todoni sa ubedljivih 6:0, 6:1.