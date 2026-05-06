O ovome se u tenisu stalno govori, ali niko nema hrabrosti da to kaže javno... Karlos Alkaraz i Janik Siner su odlični igrači, ali niko ne može da ospori da imaju pomoć gde god da se pojave.

Rodžer Federer je pre godinu dana razotkrio jednu od najvećih afera tenisa.

-Razumem da direktori turnira na osnovu svojih instrukcija pokušavaju da učine terene sporijim. To čini da teniserima bude neophodno da pogađaju neverovatne 'vinere' da bi pobedili Sinera. Da je teren brz, onda bi im bilo potrebno samo nekoliko dobro plasiranih pogodaka da bi pobedili - kazao je Federer, a preneo italijanski list "Korijere dela sera".

Nastavio je u istom ritmu.

-Direktori turnira se vode logikom: 'Radije ću imati Sinera i Alkaraza u finalu, shvatate?'. Na neki način, to koristi tenisu - dodao je.

Federer je tada podigao veliku buru.

-To je zato što su direktori turnira dozvolili, sa svojim brzim terenima i loptama, da svake nedelje bude isto. Zato možeš samo da prelaziš sa pobede na pobedu… Ne znam, Rolan Garos ili Vimbldon, oni igraju tačno isto - rekao je Švajcarac.

Mnogi su pokušali da demantuju Rodžera, ali kad se sve malo dublje pogleda, jasno je da je govorio istinu. Svima je u interesu da najbolji na svetu stignu što dalje na turniru. Ipak, ostali igrači pate.

Ostaje da se vidi kako će se rešiti ovaj problem i koliko će sve to trajati. Siner trenutno gazi sve pred sobom, dok je Karlos Alkaraz povređen.