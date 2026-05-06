Jasno je da Zvezda hoće bekove, ali... Dva imena su u priči, ipak, crveno-beli moraju da čekaju saznaje "Mozzarsrpot". Situacija je i jasna i nije. Za sve je potrebno vreme i neće tako brzo moći da se realizuju transferi. Oba igrača imaju status reprezentativca Srbije.

Ognjen Mimović bi bio veliko pojačanje, ali...

Moraće da se sačeka i potencijalno angažovanje Ognjena Mimovića, čak i u formi pozajmice sa pravom otkupa. Fenerbahče se ponovo nalazi u vrtlogu organizacione krize. Žuto-crni će ovog leta ponovo promeniti kičmu sportskog sektora. Očekuje se dolazak novog trenera, jer je Zeki Murat samo privremeno rešenja posle rastanka sa Domenikom Tedeskom. Dobiće Fenerbahče i novog sportskog direktora.

Tek ako nove upravljačke snage procene da im Ognjen Mimović nije potreban, Crvena zvezda će zvanično moći da uđe u igru.

Mnogo je, bar na prvu loptu, lakša situacija kada je reč o Aleksi Terziću. Želi Salcburg da se reši levog beka reprezentacije Srbije, Crvena zvezda je jako zagrejana. Na baš kao u slučaju Mimovića, ali znaju na "Marakan"i da bi to bilo korektno rešenje.

Ali crveno-beli neće praviti konkretne poteze sve dok se ne realizuju potencijalni transferi Naira Tiknizijana ili Adema Avdića. Sasvim je realno da jedan levi bek napusti "Marakanu" ovog leta, možda i obojica, iako bi to bio preveliki rizik.

Tiknizijan bi mogao u kasu srpskog šampiona da unese pet miliona evra i postane vrlo isoplativa investicija, pošto je plaćen manje od dva miliona evra. Sa druge strane očekuje se zvanična ponude jednog premijerligaša za Avdića, mada je rukovodstvo crveno-belih na čelu sa Zvezdanom Terzićem vrlo tvrdo. Ultimativno traži 20 miliona evra...

Vruće leto na "Marakani"... Jasno je da će promena biti, a ostaje da se vidi kako će Zvezda složiti tim za sledeću sezonu.