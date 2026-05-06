Brazilski fudbaler Nejmar našao se u centru skandala na treningu Santosa. Nekadašnji igrač Barselone i Pari Sen Žermena je potpuno izgubio kontrolu nakon što ga je predriblao osamnaestogodišnji Robinjo žunior i ošamario ga je.

U pitanju je sin čuvenog brazilskog fudbalera Robinja i ta vest je odjeknula brzo u svetskim medijima. Posle svega toga se oglasio Nejmar i objasnio šta se dogodilo.

- Preterao sam, svestan sam toga. Već sam se izvinio. Mislio sam da je sve između nas rešeno u tom momentu. Svako ko igra fudbal zna da se takve stvari dešavaju. Udarci, šamari, sve. Takav je fudbal - rekao je Nejmar.

Nije mu se dopalo što je njegov mlađi saigrač preko agenata tražio raskid ugovora i što je preko njih sve to dospelo u medije.