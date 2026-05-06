Brazilski fudbaler Nejmar našao se u centru skandala na treningu Santosa. Nekadašnji igrač Barselone i Pari Sen Žermena je potpuno izgubio kontrolu nakon što ga je predriblao osamnaestogodišnji Robinjo žunior i ošamario ga je.
U pitanju je sin čuvenog brazilskog fudbalera Robinja i ta vest je odjeknula brzo u svetskim medijima. Posle svega toga se oglasio Nejmar i objasnio šta se dogodilo.
- Preterao sam, svestan sam toga. Već sam se izvinio. Mislio sam da je sve između nas rešeno u tom momentu. Svako ko igra fudbal zna da se takve stvari dešavaju. Udarci, šamari, sve. Takav je fudbal - rekao je Nejmar.
Nije mu se dopalo što je njegov mlađi saigrač preko agenata tražio raskid ugovora i što je preko njih sve to dospelo u medije.
- Trebalo je da bude rešeno unutar kluba. Međutim, došlo je do nekih ljudi koji ne razumeju fudbal i oni su sve to preuveličali. Obojica smo napravili greške. Ja sam verovatno preterao, ali sam se izvinio - objasnio je Nejmar.
Santos je momentalno pokrenuo istragu kako bi se utvrdili svi detalji. Sada je jedino pitanje kakva će biti konačna odluka i kako će biti kažnjen Nejmar i da li će možda i Robinjo žunior biti sankcionisan.
U klubu su, prema pisanju tamošnjih medija, ljuti na Robinja žuniora i na njegove agente koji su novinare obavestili o haosu, umesto da se sve reši unutar kluba. Uskoro bi i to trebalo da bude poznato.
