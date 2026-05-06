Mladi fudbaler Crvene zvezde je na cenu. Kad se priča o transferu, pominje se Arsenal, a sve se više klubova uključilo u trku. O njemu pišu svi.

"Uz stručni uvid našeg tima iz Srbije, donosimo vam više o ovoj tinejdžerskoj zvezdi", piše Transfermarkt. Evo i teksta koji su objavili o Kostovu:

Ratko Miličić, jedan od cenjenih skauta za podatke portala Transfermarkt u Srbiji, pomno prati Kostova.

„On je jedan od najuzbudljivijih mladih talenata u svojoj starosnoj grupi“, otkriva Miličić.

„Kombinuje snažnu tehničku sposobnost sa dobrim razumevanjem igre, što je prilično retko u njegovoj fazi razvoja. Ako nastavi da napreduje u pravom okruženju, njegov plafon je veoma visok i ima potencijal da se razvije u igrača vrhunskog nivoa u evropskom fudbalu.“ Kostov je već deveti najvredniji srpski igrač i mogao bi biti u redu za dodatno povećanje tržišne vrednosti u predstojećem ažuriranju.

Arsenal će verovatno biti u potrazi za bar jednim vezistom ovog leta, s obzirom na to da je preveliko oslanjanje na Deklana Rajsa i Martina Zubimendija ove sezone dovelo do izvesnog umora u završnici. Takođe se smatra da su na tržištu u potrazi za mladim vezistom kako bi smanjili prosečnu starost na toj poziciji. Ali, da li bi se Kostov uklopio u njihov stil igre?

„Kostov je moderan, svestran igrač koji se oseća prijatno i u posedu i u tranziciji“, objašnjava Miličić.

Njegove glavne prednosti su tehnika, vizija i sposobnost brzog donošenja odluka pod pritiskom. Takođe je samouveren u situacijama jedan na jedan.“

Što se tiče slabosti, kao i mnogi mladi igrači, još uvek treba da unapredi fizičku snagu i defanzivno pozicioniranje, ali to su oblasti koje se razvijaju sa iskustvom.“

Kostov bi mogao da se pridruži drugim mladim talentima koji su kao tinejdžeri ostavili trag u prvom timu Arsenala, kao što su Maks Dauman i Majls Luis-Skeli, ali poređenja se najviše prave sa kapitenom „Tobdžija“.

U pogledu stila igre, pokazuje sličnosti sa Martinom Edegorom, posebno u načinu na koji deluje između linija i doprinosi kreativnosti. Naravno, on je još uvek u ranoj fazi karijere i razvija sopstveni identitet kao igrač.“

Kolega skaut Transfermarkta u Srbiji, Miloš Mušić, izneo je dodatna poređenja.

„Pedri je još jedno često poređenje, jer se oba igrača ističu po kontroli lopte u uskom prostoru, otpornosti na presing i inteligentnom kretanju. U isto vreme, Kostov se ponekad čini direktnijim u ofanzivi i često nastoji da sam agresivnije završava napade. Postoje i sličnosti sa Bernardom Silvom, naročito u njegovoj sposobnosti da pronađe kreativna rešenja pod pritiskom i koristi tehničku preciznost da se izvuče iz tesnih prostora. U određenoj meri, podseća i na mladog Luku Modrića.“

Barselona se takođe intenzivno pominje.

„Istorijski gledano, Crvena zvezda je težila da proda svoje najveće talente relativno rano, pa bih očekivao da ode već ovog leta. Lično, više bih voleo da ga vidim da ostane bar još jednu sezonu. Cela kampanja u Crvenoj zvezdi, koja bi potencijalno uključivala evropski fudbal i dalju integraciju u seniorsku reprezentaciju, mogla je biti izuzetno dragocena za njegov razvoj.“

Ako se pojavi više ozbiljnih udvarača, konačni paket bi mogao porasti još više kroz bonuse ili procente od sledeće prodaje. Trenutno se transfer paket vredan oko 25 miliona evra čini kao najrealniji scenario. - poručuju sa "Transfermarkta".