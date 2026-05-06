Hoće Dušan Vlahović, hoće Juventus, ali... Nešto se dešava.

Kao što povreda na zagrevanju pred meč protiv Đenove nije bitno promenila tok pregovora o produžetku saradnje između Ducija i Juventusa, tako ni prvi gol bivšeg člana Partizana i Fjorentine u 2026. godini ne daje novi zamah dijalogu. Razgovori su trenutno zaustavljeni obostranom željom.

Tokom pet dosadašnjih sastanaka između uprave Juventusa i Miloša Vlahovića, oca napadača, zabeležena je spremnost srpskog tima da potpiše "kratkoročni" ugovor po uslovima sličnim onima koje ima Kenan Jildiz (ukupno oko sedam miliona evra godišnje, što je daleko od 12 miliona koliko prima ove sezone).

Ipak, razlika i dalje postoji u pogledu dodatnih troškova, odnosno provizija i bonusa za potpisivanje ugovora.

Juventus, sa svoje strane, pokušava da izvrši pritisak na Vlahovićev tim. Poruka koja stiže iz trening kampa u Kortinasi ima prizvuk ultimatuma: preko određenih cifara klub ne ide.

Sa druge strane, nema žurbe, delimično i zato što bi sjajan završetak sezone mogao ponovo da istakne Dušana kao luksuzno pojačanje bez obeštećenja i vrati interesovanje klubova poput Milana i minhenskog Bajerna.

Ostaje da se vidi kakav će na kraju biti rasplet, kako sada stvari stoje, Vlahović ne treba da brine za budućnost.