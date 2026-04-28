Iako je bilo izvesno da će srpski fudbaler Dušan Vlahović napustiti Juventus, po svemu sudeći, došlo je do preokreta.

Kako javlja "La Gazzetta dello Sport", Vlahović će ostati u Torinu.

Pregovori između dve strane trebalo bi da budu nastavljeni u narednim nedeljama, s obzirom na to da aktuelni ugovor srpskog reprezentativca ističe u junu 2026. godine.

Iako se Milan pominje kao zainteresovana destinacija, Vlahović navodno ne želi da pojača direktnog rivala u Seriji A, kako ne bi izdao "staru damu".

Prema istom izvoru, Juventus razmatra ponudu novog dvogodišnjeg ugovora uz platu između šest i sedam miliona evra po sezoni, uključujući bonuse. Podsetimo, Vlahović u poslednjoj godini aktuelnog ugovora zarađuje oko 12 miliona evra sa uključenim bonusima.