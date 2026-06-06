Dušan Vlahović je završio epizodu u Juventusu. Srpski napadač nije uspeo da se dogovori sa "starom damom" oko produžetka ugovora i odlazi kao slobodan igrač.
Zainteresovanih klubova ima, najviše se spominju Bajern i madridski Atletiko, a sada se pojavila potpuno neočekivana opcija. Naime, u igru za Vlahovićev potpis je ušao Komo!
Ova senzacionalna tržišna hipoteza, koju je lansirao "7Gold", trenutno je više spekulacija nego realnost, ali ne može u potpunosti da se isključi kao jedna od opcija za budućnost srpskog naoadača. Klub sa obale jezera Komo, koji je ostvario istorijski plasman u Ligu šampiona, planira da se na tržištu fokusira na razvoj mladih igrača, ali će takođe morati da obezbedi Sesku Fabregasu dozu iskustva i "težine" za elitno takmičenje.
Komo je moralo da otkupi Alvara Moratu, ali će ga već tokom leta prodati i na njegovo mesto pokušati da dovede reprezentativca Srbije.
Ipak, veliko je pitanje može li ovaj klub da ispuni Vlahovićeve finansijske zahteve. Napoli je bio favorit u Italiji, ali se ne čini kao realna opcija. Ispred su Bajern, ako odluči da pronađe alternativu Hariju Kejnu, a situaciju prate još Čelsi i Njukasl.
Podsetimo, Vlahović je u Juventusu proveo četiri i po godine.
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