Dušan Vlahović je završio epizodu u Juventusu. Srpski napadač nije uspeo da se dogovori sa "starom damom" oko produžetka ugovora i odlazi kao slobodan igrač.

Zainteresovanih klubova ima, najviše se spominju Bajern i madridski Atletiko, a sada se pojavila potpuno neočekivana opcija. Naime, u igru za Vlahovićev potpis je ušao Komo!