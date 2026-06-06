Loizos Loizu je na putu za Beograd i vrlo brzo će zvanično postati novi fudbaler Crvene zvezde, potvrdio je to i selektor reprezentacije Kipra – Apolostolos Mancios.

- Loizu je otišao da potpiše ugovor. Znali smo da će se to desiti - rekao je selektor Kipra povodom informacije da je ofanzivac napustio kamp reprezentacije.

Podsećaju novinari portala “Sport 5” da će Loizu biti plaćen 3.000.000 evra, jer je imao toliku izlaznu klauzulu iz Hapoel Tel Aviva. Navodno će i zarađivati oko 500.000 evra godišnje.