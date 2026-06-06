Fudbalski klub Komgrap nakon ispadanja u niži rang nije klonuo, naprotiv - ima ambiciju da se ekspesno vrati u Zonsku ligu.

Za taj poduhvat u Makiš je stigla nova energija na terenu i u upravljačkoj strukturi, pošto je za predsednika kluba imenovan Filip Zeković, a trener je postao Bojan Bojičić.

- Imamo ozbiljnu viziju za naredne dve godine. Fokus će biti na infrastrukturnim projektima, osnivanju fudbalske akademije i ekspresnom povratku seniora u Zonsku ligu – rekao je Zeković za “Žurnal”.