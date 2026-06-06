Burni dani u Humskoj prethodnih dana, odlazak Predraga Mijatovića, pa Srđana Blagojevića... a sada "Mozzartsport" pod oreolom "ekskluzivno" donosi vest da se legenda kluba Saša Ilić vraća i preuzima voljeni klub.

Posle nekoliko godina uzaludnog ubeđivanja, čuveni vezista je pristao da se vrati među crno-bele i po prvi put bude u klubu u drugačijoj ulozi.

Saša Ilić u trenerskoj karijeri bio je asistent u reprezentaciji Srbije, a prvi samostalan posao imao u Čukaričkog odakle je otišao u CSKA iz Sofije, pa Atromitos, Pari NN i Sumgajt.

Prethodnih dana figuriralo je nekoliko imena među kojima se najviše pričalo o Žarku Lazetiću, ali je pravo niotkuda u prvi plan iskočio Ilić.