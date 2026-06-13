- Pozitivan sam. Ne mislim da je to nešto - rekao je Pulišić posle utakmice.



Fudbalska reprezentacija SAD pobedila je u Inglvudu Paragvaj 4:1, u utakmici prvog kola Grupe D na Svetskom prvenstvu.



Predvođena Pulišićem, domaća selekcija je bila mnogo bolja, imala je nekoliko dobrih prilika i ostvarila ubedljivu pobedu na početku takmičenja čiji je domaćin, zajedno sa Kanadom i Meksikom.



Pulišić je učestvovao u akciji kod prvog gola, asistirao je za drugi pogodak, a teren je napustio u poluvremenu, nakon što je dobio udarac u list.



Selektor SAD Maurisio Poketino rekao je da je izveo Pulišića iz predostrožnosti.

Pred 70.492 gledalaca, među kojima su bile brojne svetske zvezde poput Toma Kruza, Bila Gejtsa, Leondarda Di Kaprija, Džordža Lukasa i Karima Abdula-Džabara, selekcija SAD je postigla najviše golova u jednoj utakmici na svetskim prvenstvima u svojoj istoriji.

Prethodni rekord SAD su postavile još 1930. godine kada su pobedile Paragvaj i Belgiju sa po 3:0.