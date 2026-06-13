Košarkaši Partizana nisu uspeli da odbrane titulu u ABA ligi, pošto su izgubili od Dubaija sa 3:1 u seriji.

Odmah posle četvrtog meča, potvrđeno je da Dvejn Vašington više neće nositi dres crno-belih. Za razliku od njega, Toni Džekiri ostaje u Partizanu.

- Da, ostajem. Uzbuđen sam zbog toga. To je razgovor koji smo imali i biću ovde. Zahvalan sam klubu na poverenju i na tome što veruje u ono što donosim ekipi - rekao je Džekiri.

Džekiri je u pola sezone došao iz CSKA Moskve, a u Evroligi je za crno-bele odigrao 15 mečeva i imao prosek od 7,5 poena, 5 skokova i 1,4 asistencije, dok je u ABA ligi na 17 mečeva imao nešto bolji učinak, makar košgeterski - u proseku 9,4 poena uz 4,9 skokova i 1,6 asistencija.