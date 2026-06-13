Selektor Srbije Dušan Alimpijević ranije je najavio da će ovog leta moći da računa na Nikolu Jokića za letnji FIBA prozor u sklopu kvalifikacija za Mundobasket iduće godine u Kataru, a ove subote je stiglo još sjajnih vesti.

Mozzart sport ističe da će Alimpijević moći da računa na još značajnih imena. Među njima se ističe Aleksa Avramović, koji je predvodio Dubai do pobede nad Partizanom u poslednjoj utakmici finalne serije u petak uveče, ali i NBA pojačanje – Tristan Vukčević.

Osim bivših saigrača u Partizanu, tu su i oni dugogodišnji u Crvenoj zvezdi – Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac.

Srbija ima po dve pobede i poraza. Iako su "orlovi“ oba puta izgubili od Turske, pa tako izgubili realnu šansu za prvo mesto, bodovi će da se prenose u narednu fazu zbog čega su utakmice protiv Švajcarske (2. jun) i Bosne i Hercegovine (6. jun) veoma važne.