Grčki plejmejker Nik Kalates mogao bi ovog leta da napusti Partizan i postane novi član PAOK-a.

Kako javlja "PAOK Today", između dve strane već postoji dogovor, pa se sada čeka samo zvanična potvrda transfera.

- Nik Kalates odigrao je poslednji meč u dresu Partizana, pošto su crno-beli treći put poraženi od Dubaija u finalu ABA lige. Sada počinje odbrojavanje do ozvaničenja Kalatesovog prelaska u PAOK, pošto između dve strane postoji dogovor - navodi grčki portal.

Ukoliko se transfer realizuje, grčki veteran će se posle samo jedne sezone rastati sa Partizanom i vratiti u domovinu.