Mahmudu Bađo je u Crvenu zvezdu došao iz Dunajske Strede i najavljen je kao veliko pojačanje, ali nije opravdao očekivanja. Odigrao je nekoliko utakmica i pokazao je minimalni napredak, ali posle dovođenja pojačanja na "Marakanu", realna je opcija da usledi rastanak.

Za sada je opcija pozajmica. Vezista bi mogao da ode na pozajmicu sa pravom otkupa u Gacijantep ili Korum, koji je uspeo da se plasira u elitni rang turskog fudbala.

Bogati gazda hoće da uloži u tim, kako ne bi igrali samo jednu sezonu. Već se vuku potezi, a kada je u pitanju vezista iz Gambije sve je u fazi ispitivanja za uslove eventualnog posla. Nije problem da nešto odmah plate i da se stavi klauzula otkupa, ako budu zadovoljni učinkom. Ovo odgovara Zvezdi pošto je jasno da u jakoj konkurenciji neće biti u ozbiljnim planovima trenera Dejana Stankovića.

Bađo je došao u ekipu Podbrezova na leto 2024. godine i odigrao je 33 utakmica, a zatim je jednu sezonu proveo u Dunajskoj Stredi i upisao je 28 utakmica bez postignutog gola. U crveno-belom dresu je odigrao 17 utakmica i pogodio je protiv Železničara iz Pančeva.