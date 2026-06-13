Prilično komična scena viđena je na utakmici Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja.

Četa Maurisija Poketina slavila je rezultatom 4:1, a u sedmom minutu nadoknade susreta, pri, još uvek, rezultatu 3:1 jedan od navijača želeo je da pobedu proslavi utrčavanjem na teren.

Dok je on razmišljao kako da skoči okupio se veliki broj redara.

Pratili su pomno svaki njegov pokušaj da ih izbegne, a kada je skočio spremno su ga dočekali.

Desetine njih bacilo se odmah na navijača koji je brzo postao podsmeh na internetu.