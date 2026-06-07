Srpski fudbaler Dušan Vlahović mogao bi uskoro da se oproba u engleskoj Premijer ligi jer se za njega interesuje Njukasl.

O ovome je govorio i nekadašnji finansijski savetnik Mančester sitija Stefan Borson koji smatra da "svrake" ne treba da razmišljaju već da potpišu Srbina.

- Mislim da bi u Njukaslu trebalo ozbiljno da razmisle o Vlahoviću. Jer ako uštedite 50.000.000 na obeštećenje, koliko bi igrač takvog kalibra sigurno koštao, onda vam ostaje novca za njegovu platu", objašnjava Borson. "Svestan sam problematike oko strukture plata, pogotovo kada govorimo o slobodnim igračima, ali ja tu zaista ne vidim veliki problem. Ako godišnje štedite na amortizaciji 10-12 miliona funti, plus štedite na stvarnoj naknadi za transfer - za mene je to dobar posao.