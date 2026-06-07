Tragedija se dogodila rano danas na magistralnom putu između Kosovske Mitrovice i Vučitrna, pošto je u blizini ovog mesta u teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo mladi fudbaler Elbasanija, Fatjon Bunjaku.

On je imao samo 22 pune godine u momentu smrti, a kako albanski mediji prenose, nesreća je bila stravična i da se dogodila oko 55 minuta nakon ponoći, odnosno u 00.55 časova kod sela Novog sela Mađunskog.

Vozilo se prevrnulo nakon sudara i teško su povređene dve osobe. Obe su bile medicinski zbrinute, ali je Fatjon Bunjaku kasnije preminuo u bolnici. Momentalno je pokrenuta istraga od strane nadležnog Tužilaštva.

Njegov fudbalski klub Elbasani pozvao je sve navijače da večeras odaju poslednju počast tragično nastradalom fudbaleru.

- Dragi žuto-plavi navijači i ljubitelji fudbala. Okupimo se večeras od 19.00 časova ispred glavnog ulaza na "Elbasani Arenu" kako bismo odali poslednju počast Fatjonu Bunjakuu, sjajnom igraču i pozitivnoj osobi van terena. Hajde da sačuvamo sećanje na njega zauvek - napisao je Elbasani.