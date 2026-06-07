Aleksandra Krunić je u paru sa Anom Danilinom, izgubila u finalu Rolan Garosa od Tejlor Tauzend i Katerine Sinijakove, rezultatom 6:2, 7:5.

-Vas dve igrate sjajno zajedno, ne znam koji put vam čestitam, muka mi je od toga. Planirate li skoro da završite karijeru? - nasmejala se 33-godišnja Krunićeva obraćajući se rivalkama:

-Bez šale, svaka vam čast, neverovatan ste tandem, izvanredne dve nedelje, želim vam sve najbolje do kraja sezone.

Potom se Krunićeva obratila svom boksu:

-Hvala svima! Morali smo da nabavimo mnogo karata. Sad ćemo da proslavimo finale, opet… Nadajmo se da ćemo sledeći put druge držati govor na ceremoniji. Hvala vam svima.

Prvi zajednički turnir Daniline i Krunić bio je baš prošlogodišnji Rolan Garos, tada su igrale prvo, a ovo im je bilo treće grend slem finale.

-Hvala što me trpiš. Ukrašću ovo od Mire (Andrejeve) - zahvaliću se sebi, ali i tebi Ana. Mnogo toga smo postigle u prethodnih godinu dana i nadam se da ćemo uskoro podići grend slem titulu.

Za kraj, Krunićeva je imala i koju reč za svoju porodicu.

-Većina familije mi je ovde, osim tate koji je u Moskvi. Hvala porodici što me je napravila, ha-ha, i hvala što ste me oduvek podržavali kroz karijeru - zaključila je Aleksandra.