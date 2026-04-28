Legendarni Švajarac je često umeo da isproziva najboljeg tenisera svih vremena, a jedna od takvih situacija se desila na Australijan openu 2009. godine. Đoković je tada morao da preda meč Endiju Rodiku u četvrtfinalu zbog povrede.

Nakon toga je Federer dao izjavu koja se nikako nije dopala Novakovim navijačima.

- On je tip koji je predavao mečeve i ranije, to je razočaravajuće, ja sam to uradio samo jednom u karijeri, Endi je zaslužio pobedu. Mogao bih da ponovim onu izreku. Ako niste dovoljno spremni, nemojte da izlazite na teren! Da je Đoković vodio sa 2:0 u setovima i 4:0 u četvrtom, siguran sam da ne bi predao. Endi ga gurao do granice i svaka mu čast na tome - rekao je Federer tada.

O tome je zatim pričao i sam Novak.

- Nisam imao vremena da se oporavim od prethodnog meča, uslovi su bili baš teški, uticalo je to na mene i tako je kako je. Dao sam sve od sebe, ali nekad ne možeš protiv svog tela. Znam da me neki ljudi kritikuju, ali ne vidim razlog zbog čega to rade. Kada sam morao da predam meč, uvek sam imao razlog za to, jer sam osećao da ne mogu da nastavim - objasnio je tada Đoković.

To nije bila jedina ružna Rodžerova izjava o Novaku. To se dešavalo i pre i posle ovog turnira i osvajač 20 grend slem titula je često nipodaštavao Srbina. Ipak, kako je Đoković uspostavio dominaciju u svetskom tenisu, njihovi odnosi su postali nešto bolji i Federerove izjave su bile odmerenije.

Međutim, Švajcarac ni dan danas ne može da preboli to što mu je Đoković porušio silne rekorde, a posebno ga bole dva - po broju grend slem titula i broju nedelja provedenih na prvom mestu, čime se Rodžer najviše ponosio.

Njih dvojica su odigrali 50 međusobnih duela i Đoković je uspešniji u ukupnom skoru sa 27 pobeda, naspram 23 koliko je ostvario Federer. Poslednji meč su odigrali na Australijan openu 2020. godine, kada je Novak slavio u polufinalu sa 3:0 u setovima.