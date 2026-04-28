Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u osminu finala mastersa u Madridu pobedivši Terens Atmana u dva seta. Ipak, posle meča više je pričao o povredi nego o samoj igri.

- U drugom setu sam počeo da imam probleme. Neću da kažem koja je povreda, ali bilo je teško na kraju. Do 5:2 sam bio skoro savršen. Nadam se da će ova povreda moći da se sanira i da ću igrati u utorak - rekao je Zverev, vidno zabrinut.

U borbi za četvrtfinale Zverev bi trebalo da igra protiv Čeha Jakuba Menšika, ukoliko bude spreman za duel.

Ukoliko je reč o ozbiljnijoj povredi, Nemac bi mogao da propusti Rim, ali i Rolan Garos, baš kao i Karlos Alkaraz. Ovakav razvoj događaja mogao bi da olakša put Novaku Đokoviću, koji će, u slučaju da se Saša povuče sa drugog grend slema u sezoni, biti drugi nosilac, što bi značilo da sa Janikom Sinerom ne bi mogao da se sastane pre finala.